ВСУ ранили трех сотрудников скорой помощи в российском регионе Три сотрудника скорой помощи и один житель Горловки ранены из-за атак ВСУ

Три сотрудника скорой помощи и один житель Горловки получили ранения в результате атаки украинских беспилотников, сообщил в МАКСе мэр города Иван Приходько. Он подчеркнул, что ВСУ целенаправленно целились по мирным гражданам.

Украинские террористы нанесли целенаправленный удар дроном по автомобилю скорой медицинской помощи в центре Горловки. Ранены три сотрудника скорой помощи и один мирный житель, — написал он.

Ранее в этот же день Приходько сообщил о гибели трех мирных жителей в Никитовском районе Горловки ДНР после атаки вражеских дронов. Градоначальник также выразил соболезнования родным и близким умерших.

До этого стало известно о семи пострадавших от удара украинских дронов в Никитовском районе. В результате атаки также поврежден автомобиль одного из муниципальных предприятий.

Между тем система «Купол Донбасса» за сутки нейтрализовала 17 беспилотных летательных аппаратов ВСУ в небе над ДНР. Местных жителей призвали немедленно связаться с экстренными службами при обнаружении обломков или взрывоопасных предметов.