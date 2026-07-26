Еще один альпинист погиб при восхождении на Эльбрус

Еще один альпинист погиб при восхождении на Эльбрус

На Эльбрусе погиб еще один турист, сообщает Telegram-канал «112». По его данным, на вершине горы произошел несчастный случай. Отмечается, что второго альпиниста эвакуируют спасатели, он получил травмы.

До этого сообщалось, что спасатели эвакуировали с Эльбруса тела двух погибших альпинистов из Боснии и Герцеговины. В региональном управлении МЧС РФ сообщали, что поисковые работы в отношении еще трех членов группы были приостановлены из-за ухудшения погодных условий.

Ранее отец и сын сорвались во время восхождения на Эльбрус. В результате инцидента, произошедшего на высоте около 4 тыс. метров, один из них погиб, а второй получил травмы. В прошлом году они уже поднимались в гору. Тогда они провели ночь в ущелье Адыл-Су, прошли подготовку и почти достигли западной вершины, однако не смогли завершить восхождение — мальчику стало плохо.

Спасатели также эвакуировали тело петербургского альпиниста, входившего в незарегистрированную группу и пытавшегося покорить Эльбрус. Работы провели 12 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.