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07 июля 2026 в 09:26

Тело незарегистрированного альпиниста из Петербурга эвакуировали с Эльбруса

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Спасатели эвакуировали тело петербургского альпиниста, входившего в незарегистрированную группу и пытавшегося покорить Эльбрус, сообщило в Telegram-канале Главное управление МЧС по Кабардино-Балкарии. Работы провели 12 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

Спасатели МЧС России эвакуировали тело альпиниста 1991 г. р. из г. Санкт-Петербурга с высоты 5500 метров на поляну Азау и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов, — говорится в сообщении.

Ранее на горе Эльбрус турист упал с высоты 5100 метров и скончался от полученных травм. После происшествия канатные дороги на горе были отключены. В настоящее время специалисты выясняют обстоятельства случившегося.

Кроме того, китайская альпинистка Гуань Цзин погибла на второй по высоте вершине мира К2 во время спуска, когда на нее сошел камнепад. Инцидент случился на участке между первым промежуточным и базовым лагерями по маршруту через отрог Абруцци. Незадолго до трагедии спортсменка в составе группы успешно достигла вершины.

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Эльбрус
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