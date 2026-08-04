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04 августа 2026 в 22:34

Собянин сообщил о поражении 18 БПЛА на подлете к Москве

Собянин: за день к Московскому региону направлялись 184 БПЛА

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
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В сторону Московского региона в период с 08:30 до 22:00 летели 184 беспилотника, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в МАКСе. Большая часть БПЛА была нейтрализована силами противовоздушной обороны на дальних подступах.

В период с 08:30 до 22:00 в сторону Московского региона летели 184 БПЛА. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 18 беспилотников уничтожены на подлете к Москве, — написал Собянин.

Мэр уточнил, что 18 беспилотников были сбиты на подлете к столице. Других подробностей о последствиях атаки он не привел.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удары по пяти муниципалитетам Белгородской области, в результате чего пострадали три человека. Как сообщил оперативный штаб региона, двум женщинам с акубаротравмами помогли на месте, от предложенной транспортировки в стационар они отказались. Мужчину с осколочными ранениями плеча и голени увезли в больницу.

До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что число пострадавших от удара беспилотников ВСУ по промышленной зоне в подмосковных Новоселках выросло до 10 человек. По его словам, шесть из них увезли в Чеховскую больницу, двоих — в медучреждения Серпухова и Подольска.

Москва
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Сергей Собянин
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