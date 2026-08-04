Число пострадавших от удара по Подмосковью выросло Воробьев: число пострадавших от удара ВСУ по Новоселкам выросло до 10

Число пострадавших от удара беспилотников ВСУ по промышленной зоне в подмосковных Новоселках выросло до 10 человек, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале. По его словам, шесть из них увезли в Чеховскую больницу, двоих — в медучреждения Серпухова и Подольска, еще двое отказались от госпитализации. Семь человек находятся в состоянии средней степени тяжести, один пострадавший — в тяжелом.

По уточненной информации, в результате атаки БПЛА в промзоне Новоселок в Чехове пострадали 10 человек. <…> Семь человек находятся в состоянии средней степени тяжести, один пострадавший — в тяжелом состоянии, — написал Воробьев.

Врачи диагностировали у пострадавших осколочные и минно-взрывные травмы, переломы конечностей, а также повреждения мягких тканей и груди. Губернатор подчеркнул, что сейчас им оказывается вся необходимая помощь.

До этого глава региона сообщал, что пять человек погибли и еще шестеро получили ранения в результате утренней атаки беспилотных летательных аппаратов на Московскую область. По его информации, силы противовоздушной обороны отразили атаку. Основные последствия зафиксированы в муниципальном округе Чехов.