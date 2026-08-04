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04 августа 2026 в 09:17

Число пострадавших при ударе ВСУ по пляжу в Геленджике вновь возросло

Число пострадавших при ударе ВСУ по пляжу в Геленджике выросло до 58 человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Число пострадавших при ударе беспилотника ВСУ по пляжу в Архипо-Осиповке под Геленджиком выросло до 58 человек, сообщил оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале. По данным ведомства, в больницу попал 21 человек, еще 37 пострадавших, среди которых девять детей, получают амбулаторное лечение.

Количество пострадавших при атаке БПЛА в Архипо-Осиповке увеличилось до 58 человек. Госпитализирован 21 человек, — говорится в сообщении.

Украинские БПЛА нанесли удар по пляжу в Геленджике утром 3 августа. Обломки дронов обрушились на курортный поселок Архипо-Осиповка к югу от города. Опасность по БПЛА с моря в Геленджике и близлежащих районах была объявлена в 09:38.

Позже губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал удары ВСУ циничным и бесчеловечным преступлением. Он пообещал помочь всем пострадавшим и семьям погибших.

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