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04 августа 2026 в 09:22

В СК России заявили об очередном нарушении Киевом норм международного права

СКР: Киев вновь атаковал гражданские объекты вопреки нормам международного права

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Власти Украины вновь умышленно атаковали гражданские объекты в нарушение норм международного права, заявила представитель Следственного комитета России Светлана Петренко в Telegram-канале. По ее словам, возбуждено уголовное дело о теракте в связи с атакой ВСУ на Московскую и Ленинградскую области.

В результате атак погибли и пострадали люди. В очередной раз киевский режим умышленно атаковал гражданские объекты в нарушение норм международного права, — отметила Петренко.

Следователи и криминалисты ведут работу по сбору доказательств на местах происшествий. По обнаруженным фрагментам и иным вещественным доказательствам будут назначены судебные экспертизы, уточнила представитель СКР.

Ранее сообщалось, что семь человек находятся в состоянии средней степени тяжести, один пострадавший — в тяжелом состоянии после атаки ВСУ на муниципальный округ Чехов в Подмосковье. У раненых диагностированы осколочные и минно-взрывные ранения, а также переломы.

До этого стало известно, что власти Ленобласти сформировали оперативный штаб после удара ВСУ по складу Wildberries в Красном Бору Тосненского района. Как уточнил губернатор Александр Дрозденко, после попадания украинского беспилотника в складскую зону произошло возгорание.

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