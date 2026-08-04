Юрист оценил вероятность запрета Apple в России после возбуждения дела ФАС

Юрист Михаил Пирогов назвал маловероятным запрет продукции Apple в России из-за дела, возбужденного Федеральной антимонопольной службой против компании. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что пользователям iPhone не грозят штрафы и блокировки устройств.

ФАС действительно возбудила дело против Apple 3 августа 2026 года из-за того, что компания не исполнила предупреждение ведомства и не обеспечила предустановку на iPhone и iPad национального мессенджера МАКС и магазина приложений RuStore, что расценивается как нарушение закона о защите конкуренции. В теории Apple грозит оборотный штраф в размере до 4 млрд рублей. Эта сумма является серьезной, но для корпорации такого масштаба она не критична. Полный запрет продукции компании в России маловероятен, — поделился Пирогов.

Он отметил, что ФАС не делала публичных заявлений о намерении запретить продукцию Apple в России. При этом, по словам юриста, в Госдуме также опровергли такие планы. Тем не менее, предположил правозащитник, теоретически возможно ужесточение давления в виде новых точечных ограничений, включая запреты на отдельные способы оплаты.

Что касается обычных пользователей, то напрямую дело ФАС на них никак не отразится — их устройства не заблокируют, штрафов на граждан не наложат, однако косвенные последствия уже заметны: в июне 2025 года Apple удалила из App Store мессенджер МАКС и все приложения VK. А с 2026 года в России недоступна оплата подписок на iCloud и другие сервисы через счета мобильных операторов, что создает неудобства, но не угрожает полной блокировкой iPhone и iPad в стране, — резюмировал Пирогов.

Ранее Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело в отношении компании Apple. Причиной стало то, что в мобильных устройствах с операционной системой iOS предустановлена только зарубежная поисковая система.