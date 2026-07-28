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28 июля 2026 в 16:45

Бизнесмен рассказал, как изменился российский рынок сетевых фильтров

Бизнесмен Покоевец: рынок сетевых фильтров в России вырос на 19%

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru
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Рынок сетевых фильтров в России вырос на 19%, рассказал Hi-Tech Mail основатель компании, занимающейся продажей электроники и аксессуаров, Дмитрий Покоевец. Он отметил, что за последние два года сетевые фильтры, удлинители или разветвители купил каждый второй россиянин.

На фоне роста стоимости электроники россияне все чаще думают не только о новых устройствах, но и о том, как продлить срок службы уже имеющейся техники. Мы ожидаем, что этот тренд будет только усиливаться, — рассказал Покоевец.

Бизнесмен подчеркнул, что половина покупателей воспитывает несовершеннолетних, поэтому вопросы электробезопасности для них особенно актуальны. По его словам, к покупке таких девайсов также часто подталкивает приобретение новой техники.

Ранее PR-эксперт Денис Голдман рассказал, что сэкономить на технике и электронике можно, если приобретать товары определенной группы. По его словам, нужно обратить внимание на продукцию, при покупке которой возможны механизмы компенсации или возврата сбора.

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