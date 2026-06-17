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17 июня 2026 в 21:25

Эксперт объяснил, как сэкономить при покупке техники и электроники

PR-эксперт Голдман посоветовал искать товары со скидками для экономии на технике

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Чтобы сэкономить на технике и электронике, следует приобретать товары определенной группы, сообщил NEWS.ru PR-эксперт, основатель коммуникационного агентства «Голдман и По» Денис Голдман. По его словам, нужно обратить внимание на продукцию, при покупке которой возможны механизмы компенсации или возврата сбора. Кроме того, не стоит забывать о сезонных акциях и скидках в магазинах.

Можно присмотреться к технике, включенной в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции. Для таких товаров возможны механизмы компенсации или возврата сбора, что потенциально делает их более конкурентоспособными. Не стоит забывать о сезонных акциях, распродажах и программах лояльности. Многие магазины их используют, чтобы стимулировать продажи в условиях неопределенности, — сказал Голдман.

В качестве общих рекомендаций эксперт выделил несколько ключевых моментов. По его словам, не стоит поддаваться панике из-за планов властей ввести технологический сбор. Резкий и повсеместный рост цен не гарантирован, так как рынок способен адаптироваться к новым условиям. Помимо этого, важно четко понимать свои потребности и покупать только то, что действительно необходимо, а не про запас, отметил Голдман.

Полезно сравнивать цены в разных магазинах и на агрегаторах. Это позволит найти оптимальное предложение и избежать переплат. Также нужно следить за новостями. Изменения в регулировании или макроэкономические факторы могут повлиять на динамику цен в ближайшие месяцы, — заключил он.

Главный редактор издания Runet.News IT-эксперт Владимир Зыков ранее заявил NEWS.ru, что технологический сбор на электронику в размере 250 рублей за смартфон наиболее ощутимо повлияет на стоимость телефонов из бюджетного сегмента. По его словам, оплачивать надбавку придется конечному покупателю.

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