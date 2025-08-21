Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 14:42

Евросоюз принял решение по пошлинам на промтовары из США

Евросоюз решил отменить пошлины на все промышленные товары из США

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Евросоюз планирует отменить пошлины на все американские промышленные товары, следует из совместного заявления ЕС и США, опубликованного на сайте Белого дома. Кроме того, объединение предоставит преференциальный доступ для широкого спектра американских морепродуктов и сельскохозяйственных товаров на европейский рынок.

Европейский союз намерен отменить тарифы на все промышленные товары США и предоставить преференциальный доступ на рынок для широкого спектра американских морепродуктов и сельскохозяйственных товаров, включая древесные орехи, молочные продукты, свежие и переработанные фрукты и овощи, переработанные пищевые продукты, семена посадочного материала, соевое масло, свинину и мясо бизона, — говорится в заявлении.

Ранее политический психолог Сергей Маркелов заявил, что президент США Дональд Трамп поднимает тарифы на импорт, поскольку, по его мнению, это будет автоматически стимулировать рост промышленности страны. По его словам, это увеличивает цены для рядовых американцев, но «делает Америку снова великой».

До этого Трамп пообещал, что Соединенные Штаты введут против России и ее торговых партнеров пошлины в размере 100%, в случае если по конфликту на Украине не будет достигнута договоренность. По его словам, также РФ и ее контрагентам грозят вторичные санкции.

Евросоюз
США
промтовары
пошлины
тарифы
