«Поднять руку на женщину?»: политик в Дагестане лишился поста из-за дебоша Меликов заявил об увольнении политика в Дагестане из-за участия сына в дебоше

Политик в Дагестане был уволен после инцидента с участием его сына. Глава республики Сергей Меликов сообщил в своем Telegram-канале, что причиной отставки стал пьяный дебош, который молодой человек устроил в одном из магазинов Кумторкалинского района.

Меликов подчеркнул, что в условиях, когда тысячи дагестанцев сражаются за Родину, подобное поведение неприемлемо. Особенно для родственников представителей власти.

Отдельные молодые люди становятся «звездами» интернета, устраивая пьяные дебоши. <…> Тем более вопиюще, что участником позорного инцидента оказался сын народного избранника! Придерживаюсь железного принципа, что отец отвечает за воспитание своих детей, — написал Меликов.

Он добавил, что во власти таким людям не место. Теперь уже бывший чиновник написал заявление об уходе. Участники дебоша задержаны, по факту происшествия возбуждено уголовное дело. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад об установленных обстоятельствах.

Поднять руку на женщину и громить чужое имущество — это признак слабости, а не силы человека, — уточнил глава региона.

Глава Дагестана гарантировал, что снисхождения к нарушителям не будет. Их действия получат оценку по всей строгости закона.

