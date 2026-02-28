В атаке Израиля на Иран найден американский след NYT: США принимали участие в атаке Израиля на Иран

Соединенные Штаты принимали участие в атаке Израиля на Иран, передает The New York Times со ссылкой на источник, близкий к ситуации. В Израиле была объявлена воздушная тревога в связи с возможностью ответной ракетной атаки.

Американский чиновник сообщил, что наносятся американские военные удары по Ирану, — сказано в материале.

Нападения на Иран произошли в субботу, 28 февраля, утром. Жители Тегерана рассказывали о панике и хаосе после атак. По предварительным данным, взрывы прогремели в конкретном районе Тегерана — Сейед Хандан, где находится Министерство обороны Ирана. Перед этим в Израиле подтвердили нанесение превентивных ударов.

Ранее стало известно, что на одну из авиабаз в южной части Израиля прибыли 12 американских истребителей F-22. По данным источника, самолеты были переброшены в рамках развертывания сил Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. В частности, Пентагон также намерен развернуть в регионе две новые авианосные ударные группы на фоне нарастающей напряженности ситуации с Ираном.