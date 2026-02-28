Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 февраля 2026 в 10:05

В атаке Израиля на Иран найден американский след

NYT: США принимали участие в атаке Израиля на Иран

Белый дом Белый дом Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Соединенные Штаты принимали участие в атаке Израиля на Иран, передает The New York Times со ссылкой на источник, близкий к ситуации. В Израиле была объявлена воздушная тревога в связи с возможностью ответной ракетной атаки.

Американский чиновник сообщил, что наносятся американские военные удары по Ирану, — сказано в материале.

Нападения на Иран произошли в субботу, 28 февраля, утром. Жители Тегерана рассказывали о панике и хаосе после атак. По предварительным данным, взрывы прогремели в конкретном районе Тегерана — Сейед Хандан, где находится Министерство обороны Ирана. Перед этим в Израиле подтвердили нанесение превентивных ударов.

Ранее стало известно, что на одну из авиабаз в южной части Израиля прибыли 12 американских истребителей F-22. По данным источника, самолеты были переброшены в рамках развертывания сил Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. В частности, Пентагон также намерен развернуть в регионе две новые авианосные ударные группы на фоне нарастающей напряженности ситуации с Ираном.

Израиль
Иран
США
атаки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Европе опустели прилавки «Русских магазинов»
Трамп рассказал, что означают новые удары по Ирану
Умерла актриса Ирина Шевчук: кадры прощания с артисткой
Генконсул раскрыл реальные санитарные условия на юге Вьетнама
Пять полицейских не смогли совладать с матерью и дочерью в британском баре
Столб черного дыма над загоревшимся ТЦ попал на видео
«Полны воды»: полковник заявил об адских условиях в окопах ВСУ
Диверсанты ВСУ не признали россиянина и погибли
Маркова раскрыла, что помогло Шевчук попасть в «А зори здесь тихие»
В России появится обязательное страхование от киберугроз
Раскрыты масштабы потерь ВСУ при битве за Красноармейск
Сноубордисты едва не стали обедом для медведицы
Стало известно, какие цели Израиль атаковал в Иране
Стало известно, где находился Хаменеи в момент израильского удара по Ирану
В атаке Израиля на Иран найден американский след
Новая серия взрывов прогремела в Тегеране
Военэксперт назвал ключевую ценность Херсонского направления
Популярная нейросеть дала сбой в России
Назван последний документ, сдерживающий ядерную катастрофу
В Афганистане сбили пакистанский самолет и захватили в плен пилота
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.