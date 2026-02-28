В Иране подтвердили атаку Израиля КСИР Ирана подтвердил удары по военным и административным объектам в стране

Командование Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) подтвердило в разговоре с РИА Новости удары по стране со стороны Израиля. В вооруженных силах добавили, что целями стали военные и административные объекты.

Подтверждаем удары Израиля по ряду военных и административных объектов, — сказали агентству.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что дает жителям Ирана «последний шанс» для свержения правительства. По словам американского лидера, в противном случае США «сравняют с землей ракетную промышленность» государства. Также президент заявил о решимости уничтожить морские силы Ирана.

До этого сообщалось, что Тель-Авив нанес удар по резиденции президента, штабу разведки Корпуса стражей исламской революции и аэропорту в Тегеране. Известно, что лидер Ирана Али Хаменеи отсутствует в столице, его перевезли в безопасное место. По информации журналистов, удар по Ирану стал совместной кампанией США и Израиля. Также появилась информация, что израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху принял решение назвать операцию «Рык льва».