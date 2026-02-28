ВС РФ освободили населенные пункты в Запорожской и Харьковской областях ВС России освободили Нескучное и Горькое в Харьковской и Запорожской областях

Вооруженные силы России освободили населенные пункты Горькое в Запорожской области и Нескучное в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. Населенные пункты взяли под контроль подразделения группировок «Север» и «Восток».

Подразделения группировки войск «Север» в результате решительных действий освободили населенный пункт Нескучное Харьковской области. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Горькое Запорожской области, — рассказали в ведомстве.

Ранее замкомандира мотострелкового батальона Александр Темников рассказал, что ВСУ потеряли несколько тысяч человек в боях за Красноармейск, в том числе и элитные подразделения. По его словам, уйти из города удалось лишь небольшой части украинских военнослужащих.

