28 февраля 2026 в 12:13

ВС РФ освободили населенные пункты в Запорожской и Харьковской областях

ВС России освободили Нескучное и Горькое в Харьковской и Запорожской областях

Вооруженные силы России освободили населенные пункты Горькое в Запорожской области и Нескучное в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. Населенные пункты взяли под контроль подразделения группировок «Север» и «Восток».

Подразделения группировки войск «Север» в результате решительных действий освободили населенный пункт Нескучное Харьковской области. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Горькое Запорожской области, — рассказали в ведомстве.

Ранее замкомандира мотострелкового батальона Александр Темников рассказал, что ВСУ потеряли несколько тысяч человек в боях за Красноармейск, в том числе и элитные подразделения. По его словам, уйти из города удалось лишь небольшой части украинских военнослужащих.

До этого сообщалось, что новосибирские специалисты создали прибор «Дроноскоп 5.3.1 FPV» для сверхширокополосного перехвата беспилотников. Прибор получился компактным, примерно как 11-дюймовый планшет. Его будут использовать для определения места взлета дронов противника.

