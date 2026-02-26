Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 февраля 2026 в 19:04

Авария частично обесточила Запорожскую область

Балицкий: два округа Запорожской области и Энергодар обесточены из-за аварии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Город — спутник Запорожской АЭС Энергодар, а также Черниговский и Каменско-Днепровский муниципальные округа области обесточены, сообщил в Telegram-канале глава региона Евгений Балицкий. Причиной стала авария, специалисты уже занимаются восстановлением энергоснабжения.

В результате выхода из строя энергетического оборудования значительная часть северо-запада Запорожской области обесточена. Это Черниговский, Каменско-Днепровский муниципальные округа и город Энергодар, — сказал Балицкий.

Ранее он отметил, что единственная ядерная опасность для Запорожской АЭС исходит от украинского руководства. По словам главы региона, на протяжении четырех лет Украина занимается шантажом и систематически угрожает станции.

Кроме того, губернатор заявил, что удары украинских войск по школам в Васильевке и Энергодаре представляют собой чистый террор. По его словам, Киев осуществил попытку запугать мирное население.

Также Балицкий сообщил, что украинские войска нанесли удар вблизи Днепрорудненской больницы, в результате чего в терапевтическом корпусе выбиты стекла. Глава региона уточнил, что жертв и пострадавших нет.

аварии
Запорожская область
электричество
Евгений Балицкий
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве отменили свадьбы 20 пар из-за нижнего белья
Собянин назвал число уничтоженных беспилотников на подлете к Москве
Telegram будет только на фронте? Когда заблокируют, причины, позиция РКН
Экс-депутат объяснил, почему страны Европы отказывают украинцам в убежище
Лыжница Степанова пугает шведок, чиновник стал Героем России: что дальше
Беспорядки в Мексике нанесли удар по спорту
В России назвали сроки разработки АЭС для базы на Луне
Задержан предполагаемый похититель девочки из Смоленска
Садист, бандит и инвалид: что известно о резонансном деле Владимира Бакса
ЕС поставил Киргизии ультиматум из-за торговли с Россией
В Бразилии по улицам поплыли гробы
Стало известно, где была найдена пропавшая в Смоленске девочка
Жуткое ДТП на трассе «Кавказ» унесло жизни двоих человек
Агрессивная собака полгода терроризирует жителей Краснодара
Воспоминания о бомбардировке Хиросимы оценили в $950 тыс.
В Смоленске нашли вещь, которая может принадлежать пропавшей девочке
Пропавшую в Смоленске девочку нашли
В Дании пройдут досрочные выборы в парламент
Над Москвой сбили седьмой беспилотник за сутки
Стали известны претенденты на включение в Зал славы рок-н-ролла в 2026 году
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.