Авария частично обесточила Запорожскую область

Город — спутник Запорожской АЭС Энергодар, а также Черниговский и Каменско-Днепровский муниципальные округа области обесточены, сообщил в Telegram-канале глава региона Евгений Балицкий. Причиной стала авария, специалисты уже занимаются восстановлением энергоснабжения.

В результате выхода из строя энергетического оборудования значительная часть северо-запада Запорожской области обесточена. Это Черниговский, Каменско-Днепровский муниципальные округа и город Энергодар, — сказал Балицкий.

Ранее он отметил, что единственная ядерная опасность для Запорожской АЭС исходит от украинского руководства. По словам главы региона, на протяжении четырех лет Украина занимается шантажом и систематически угрожает станции.

Кроме того, губернатор заявил, что удары украинских войск по школам в Васильевке и Энергодаре представляют собой чистый террор. По его словам, Киев осуществил попытку запугать мирное население.

Также Балицкий сообщил, что украинские войска нанесли удар вблизи Днепрорудненской больницы, в результате чего в терапевтическом корпусе выбиты стекла. Глава региона уточнил, что жертв и пострадавших нет.