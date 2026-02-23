Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение

Беру картошку, яйцо и сыр и готовлю картофельные шайбочки прямо на сковороде. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого ужина или сытного завтрака. Его необычность в том, что вместо привычной возни с лепкой и панировкой я просто смешиваю ингредиенты и обжариваю аккуратные шайбочки, которые получаются хрустящими снаружи и нежными, с тягучей сырной серединкой внутри. Получается обалденная вкуснятина: румяные, золотистые кругляши с аппетитной хрустящей корочкой, а внутри — расплавленный сыр с чесночным ароматом, который так аппетитно тянется. Они такие вкусные, что исчезают со сковороды быстрее, чем вы успеваете накрыть на стол. Никакой лишней возни, только чистое удовольствие.

Для приготовления вам понадобится: 4–5 средних картофелин, 1 яйцо, 100 г твёрдого сыра, 2 зубчика чеснока, 2 ст. л. муки, соль, перец и любимые специи по вкусу, растительное масло для жарки. Картофель отварите в мундире до полуготовности, остудите, очистите и натрите на крупной тёрке. Добавьте яйцо, муку, измельчённый чеснок, соль, перец и половину тёртого сыра. Тщательно перемешайте до однородности. Из полученной массы сформируйте небольшие шайбочки, в центр каждой положите немного оставшегося сыра и защипните края. Обжаривайте на разогретой сковороде с маслом с обеих сторон до золотистой хрустящей корочки. Подавайте горячими со сметаной.

