Болельщики «Рейнджерс» бурно отреагировали на выход Панарина

Нападающего ХК «Лос-Анджелес Кингз» Артемия Панарина приветствовали овациями на домашней арене «Рейнджерс» «Мэдисон-сквер-гарден» перед матчем регулярного чемпионата НХЛ 17 марта, передает пресс-служба НХЛ. Многие из болельщиков аплодировали 34-летнему спортсмену стоя.

Болельщики «Гарден» также устроили Панарину продолжительную овацию во время предматчевых разминок, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Панарин вернул себе 10-й игровой номер, который освободился после обмена форварда Кори Перри в «Тампа-Бэй Лайтнинг». В пресс-службе НХЛ уточнили, что 8 марта россиянин вышел в обновленном джерси на матч с «Монреаль Канадиенс».

В начале февраля Панарин перешел из «Нью-Йорк Рейнджерс» в калифорнийский клуб. Однако в «Кингз» его традиционная десятка была занята ветераном Перри. Тогда хоккеист пошел на нестандартный шаг — он выкупил себе 72-й номер у маскота команды — льва Бэйли. В качестве оплаты хоккеист подарил символу клуба часы Rolex.

Как указал хоккейный агент Алексей Дементьев, любой обмен из «Нью-Йорк Рейнджерс» стал бы хорошим вариантом для Панарина. По его мнению, нападающий со своим голеадорским чутьем обязательно поможет новому клубу.