17 марта 2026 в 07:23

Болельщики «Рейнджерс» бурно отреагировали на выход Панарина

Болельщики встретили Панарина овациями на домашней арене «Рейнджерс»

Артемий Панарин Артемий Панарин Фото: Rich Graessle/Icon Sportswire vi/imago-images.de/Global Look Press
Нападающего ХК «Лос-Анджелес Кингз» Артемия Панарина приветствовали овациями на домашней арене «Рейнджерс» «Мэдисон-сквер-гарден» перед матчем регулярного чемпионата НХЛ 17 марта, передает пресс-служба НХЛ. Многие из болельщиков аплодировали 34-летнему спортсмену стоя.

Болельщики «Гарден» также устроили Панарину продолжительную овацию во время предматчевых разминок, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Панарин вернул себе 10-й игровой номер, который освободился после обмена форварда Кори Перри в «Тампа-Бэй Лайтнинг». В пресс-службе НХЛ уточнили, что 8 марта россиянин вышел в обновленном джерси на матч с «Монреаль Канадиенс».

В начале февраля Панарин перешел из «Нью-Йорк Рейнджерс» в калифорнийский клуб. Однако в «Кингз» его традиционная десятка была занята ветераном Перри. Тогда хоккеист пошел на нестандартный шаг — он выкупил себе 72-й номер у маскота команды — льва Бэйли. В качестве оплаты хоккеист подарил символу клуба часы Rolex.

Как указал хоккейный агент Алексей Дементьев, любой обмен из «Нью-Йорк Рейнджерс» стал бы хорошим вариантом для Панарина. По его мнению, нападающий со своим голеадорским чутьем обязательно поможет новому клубу.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Еще в одном российском городе бесследно исчезли двое детей
Мэр нашел виновного в гибели россиянки от падения льда
Один человек погиб в Абу-Даби из-за новой атаки Ирана
Рабочий месторождения погиб прямо на глазах у напарника
Военный эксперт раскрыл, что происходит на Запорожском направлении
Пушилин рассказал о приближении финала спецоперации
В Москве задержали экс-зампреда правительства Бурятии
В Кабуле около 400 человек погибли при авиаударе по рехабу
BMW разорвало на части во время серьезного ДТП в Оренбурге
В работе мессенджера Telegram произошел массовый сбой
Более 85% жителей Казахстана поддержали новую Конституцию
Появились новые подробности о гибели россиянки на автобусной остановке
Момент гибели женщины на остановке от глыбы льда попал на видео
Мужчина пострадал при атаке ВСУ на село под Брянском
Врач раскрыл, от каких видов рака спасет отказ от курения
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 17 марта: инфографика
Россиянам дали совет, как получить от вклада наибольший доход
Освобождение поселка, преступный удар ВСУ: новости СВО на утро 17 марта
Миграционную политику в России могут ужесточить
В МИД РФ раскрыли трагические последствия атак ВСУ на российские поезда
Дальше
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

