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08 июня 2026 в 05:20

Гинеколог назвала привычку, угрожающую бесплодием

Гинеколог Кирикова: привычка держать ноутбук на коленях чревата бесплодием

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Привычка держать ноутбук на коленях может привести к бесплодию из-за перегрева мошонки, заявила NEWS.ru акушер-гинеколог, репродуктолог к. м. н. Юлия Кирикова. По ее словам, хронический недосып также может негативно сказаться на фертильности.

Хронический недосып входит в число неочевидных причин вероятного бесплодия или проблем с зачатием. Недостаток сна нарушает выработку мелатонина и половых гормонов, а также повышает уровень кортизола. Все это может негативно отражаться на фертильности как мужчин, так и женщин. Частое посещение бань и саун, работа с ноутбуком на коленях и ношение тесной одежды в свою очередь способны приводить к перегреву мошонки и ухудшению качества сперматозоидов. Выраженный дефицит витамина D может влиять на результаты программ ЭКО, — предупредила Кирикова.

Она подчеркнула, что пародонтит и другие воспаления во рту могут вызывать хроническое воспаление в организме и это негативно сказывается на репродуктивной функции. При этом, по словам врача, в данном контексте возраст мужчины не менее важен. Специалист пояснила, что с годами качество сперматозоидов ухудшается, а количество генетических повреждений лишь возрастает.

Ранее акушер-гинеколог Инна Джиджоева заявила, что лучший возраст для рождения детей — до 28 лет. По ее словам, это подтверждают исследования в области репродуктивного здоровья.

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