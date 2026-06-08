Гинеколог назвала привычку, угрожающую бесплодием

Привычка держать ноутбук на коленях может привести к бесплодию из-за перегрева мошонки, заявила NEWS.ru акушер-гинеколог, репродуктолог к. м. н. Юлия Кирикова. По ее словам, хронический недосып также может негативно сказаться на фертильности.

Хронический недосып входит в число неочевидных причин вероятного бесплодия или проблем с зачатием. Недостаток сна нарушает выработку мелатонина и половых гормонов, а также повышает уровень кортизола. Все это может негативно отражаться на фертильности как мужчин, так и женщин. Частое посещение бань и саун, работа с ноутбуком на коленях и ношение тесной одежды в свою очередь способны приводить к перегреву мошонки и ухудшению качества сперматозоидов. Выраженный дефицит витамина D может влиять на результаты программ ЭКО, — предупредила Кирикова.

Она подчеркнула, что пародонтит и другие воспаления во рту могут вызывать хроническое воспаление в организме и это негативно сказывается на репродуктивной функции. При этом, по словам врача, в данном контексте возраст мужчины не менее важен. Специалист пояснила, что с годами качество сперматозоидов ухудшается, а количество генетических повреждений лишь возрастает.

Ранее акушер-гинеколог Инна Джиджоева заявила, что лучший возраст для рождения детей — до 28 лет. По ее словам, это подтверждают исследования в области репродуктивного здоровья.