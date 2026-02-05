«Хороший вариант»: агент отреагировал на переход Панарина в новый клуб НХЛ

Любой обмен из «Нью-Йорк Рейнджерс» является хорошим вариантом для российского форварда Артемия Панарина, выбор пал на «Лос-Анджелес Кингз», заявил NEWS.ru хоккейный агент Алексей Дементьев. По его мнению, нападающий со своим голеадорским чутьем обязательно поможет новому клубу.

Я считаю, что сейчас любой обмен из «Нью-Йорк Рейнджерс» - это хороший вариант для Артемия. В прессе звучала информация, что он якобы может быть обменен в Восточную конференцию, но для меня сразу было понятно, что такого не произойдет — только в Западную. Выбор пал на «Лос-Анджелес». Со своим голеадорским чутьем и мощью в атаке, Артемий предаст команде уверенности и подарит новые возможности, — сказал Дементьев.

Ранее Панарин был обменен из «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Лос-Анджелес Кингз». Сделка стала частью объявленной ранее перестройки состава «Рейнджерс». Взамен нью-йоркский клуб получит от «Лос-Анджелеса» канадского форварда Лиама Гринтри и условный выбор на драфте в третьем раунде. О возможном уходе Панарина, чей контракт истекает, говорили с января.

Карьера 32-летнего хоккеиста в НХЛ началась в 2015 году, а за «Рейнджерс» он выступал с 2019 года. Нападающий забил 217 шайб и сделал 425 результативных передач в 528 матчах, становясь лучшим бомбардиром команды в каждом сезоне.