18 марта 2026 в 13:44

Хоккейный агент оценил шансы Кучерова выиграть третий Кубок Стэнли

Агент Дементьев заявил о невозможности предугадать победителя Кубка Стэнли

Никита Кучеров Никита Кучеров Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Игроки «Тампы-Бэй», в составе которой выступают российские хоккеисты Никита Кучеров, Максим Грошев и Андрей Василевский, находятся в хорошей физической и возрастной кондиции, но сложно назвать их фаворитами в борьбе за кубок Стэнли, заявил NEWS.ru хоккейный агент Алексей Дементьев. Он напомнил, что в истории клуба был вылет в первом раунде плей-офф с разгромным счетом.

Сложно предугадать победителя Кубка Стэнли. Никто не ожидал, что «Флорида» выиграет два года подряд, но они это сделали. Игроки «Тампы» находятся в хорошей физической и возрастной кондиции. Это может помочь команде добиться результата. Но нельзя говорить, что они гарантированно выиграют Кубок Стэнли. В истории клуба был момент, когда «Тампа» выиграла Восточную конференцию и вылетела в первом раунде плей-офф со счетом 0:4, — сказал Дементьев.

Ранее хоккейный агент заявил, что Кучерову уделяется недостаточное внимание общественности. По его мнению, продуктивный и очень серьезный форвард понадобится любой команде мира. В составе «Тампы-Бэй» Кучеров дважды выиграл Кубок Стэнли. В текущем регулярном чемпионате россиянин забросил 37 шайб. Кучеров делит первое место с нападающим «Эдмонтона» Конором Макдэвидом. По системе «гол+пас» россиянин набрал 111 очков (37+74).

Никита Кучеров
Кубок Стэнли
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Женщин не будут обязывать идти к психологу из-за нежелания иметь детей
Психолог объяснила феномен комфортных людей
Суд Варшавы решил выдать Украине российского археолога
В Югре упадет ступень космического аппарата
Назван нюанс, способный навредить политическому будущему Трампа
На тушение бизнес-центра Turas в Москве перебросили еще пять расчетов
Видеопродюсер ответил, почему короткие видео стали популярными
«Надеюсь, получится»: Бурак Озчивит поделился связанной с Россией мечтой
В России запретили изымать земельные участки у многодетных семей
Адвокат семьи Яниса Тиммы задала неудобный вопрос его экс-жене Седоковой
Стало известно, чем обернутся для США серьезные расходы на войну с Ираном
Хуснуллин сравнил стоимость всей России с ценой одного Нью-Йорка
Песков раскрыл планы Путина на годовщину воссоединения Крыма с Россией
Что известно о ключевом повороте в поисках пропавших в Твери детей
Что известно об убийстве министра разведки Ирана
Идею об ужесточении законов для мигрантов поддержали в Госдуме
На Западе раскрыли, как Зеленский опозорился из-за сюрприза Трампу
Налет на Краснодар, теракт в ДНР предотвратили: ВСУ атакуют РФ 18 марта
«Нет информации»: в ЕС зашли в тупик перед саммитом по кредиту Украине
Диетолог напомнила об уникальной пользе гречки
Дальше
Самое популярное
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта
Россия

Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

