Хоккейный агент оценил шансы Кучерова выиграть третий Кубок Стэнли

Игроки «Тампы-Бэй», в составе которой выступают российские хоккеисты Никита Кучеров, Максим Грошев и Андрей Василевский, находятся в хорошей физической и возрастной кондиции, но сложно назвать их фаворитами в борьбе за кубок Стэнли, заявил NEWS.ru хоккейный агент Алексей Дементьев. Он напомнил, что в истории клуба был вылет в первом раунде плей-офф с разгромным счетом.

Сложно предугадать победителя Кубка Стэнли. Никто не ожидал, что «Флорида» выиграет два года подряд, но они это сделали. Игроки «Тампы» находятся в хорошей физической и возрастной кондиции. Это может помочь команде добиться результата. Но нельзя говорить, что они гарантированно выиграют Кубок Стэнли. В истории клуба был момент, когда «Тампа» выиграла Восточную конференцию и вылетела в первом раунде плей-офф со счетом 0:4, — сказал Дементьев.

Ранее хоккейный агент заявил, что Кучерову уделяется недостаточное внимание общественности. По его мнению, продуктивный и очень серьезный форвард понадобится любой команде мира. В составе «Тампы-Бэй» Кучеров дважды выиграл Кубок Стэнли. В текущем регулярном чемпионате россиянин забросил 37 шайб. Кучеров делит первое место с нападающим «Эдмонтона» Конором Макдэвидом. По системе «гол+пас» россиянин набрал 111 очков (37+74).