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08 июня 2026 в 12:28

Разъяренный боец ВСУ в кандалах устроил «майдан» в центре Киева

Украинский солдат в кандалах провел акцию протеста в центре Киева

Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Украинский военнослужащий провел одиночный пикет на киевской площади Независимости, выражая несогласие с существующими порядками в Вооруженных силах Украины, сообщил в Telegram-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. По словам парламентария, проблемы в армии длятся уже несколько лет подряд.

На площадь Независимости вышел военный в кандалах. Цель этой акции — напомнить, что люди в армии не рабы, они должны знать, когда они смогут вернуться к своим семьям, демобилизоваться из армии, — говорится в сообщении.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что нехватка зенитных ракетных комплексов и внутренние конфликты среди офицерского состава серьезно ослабляют обороноспособность украинской армии. По словам аналитика, вдобавок Вооруженные силы Украины сталкиваются с перебоями в поставках артиллерийских снарядов.

Кроме того, военный аналитик Василий Дандыкин заявил, что даже самые свежие партии вооружений от западных партнеров не смогут компенсировать истощение арсеналов противовоздушной обороны украинской армии. По словам эксперта, в самих странах Запада сейчас наблюдается острый дефицит подобных зенитных комплексов.

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