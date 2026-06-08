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08 июня 2026 в 13:23

Кардиолог рассказал, какие обследования сердца важно проходить после 60 лет

Кардиолог Мамедов призвал после 60 лет своевременно делать УЗИ сонных артерий

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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После 60 лет рекомендуется своевременно делать УЗИ сонных артерий и эхокардиографию, посоветовал в беседе с KP.RU кардиолог Мехман Мамедов. Он также напомнил о важности прохождения ежегодной диспансеризации.

Рекомендую проходить ежегодную диспансеризацию, которая полагается бесплатно по полису ОМС, а после 60 лет — ежегодно проверять весь липидный спектр, уровень глюкозы в крови и делать ЭКГ в покое. При первом чекапе нужно сделать эхокардиографию, УЗИ сонных артерий и УЗИ артерий нижних конечностей, — перечислил Мамедов.

Кардиолог уточнил, что по итогам всех исследований врач определит, как часто нужно проводить их в дальнейшем. При выявлении нарушений он назначит дополнительные обследования. В частности, пациента могут направить к узкопрофильным специалистам.

Ранее кардиолог Евгений Кокин заявил, что критически ошибочно игнорировать тревожные сигналы организма во время тренировки, особенно тяжелой. Дискомфорт за грудиной, внезапная слабость, холодный пот, ощущение перебоев в сердце или необъяснимая одышка могут быть признаками ишемии миокарда.

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