28 мая 2026 в 12:44

Кардиолог предупредил о критических ошибках во время тяжелых тренировок

Врач Кокин предостерег от игнорирования своего состояния во время тренировки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Критически ошибочно игнорировать тревожные сигналы организма во время тренировки, особенно тяжелой, напомнил в беседе с Lenta.ru кардиолог Евгений Кокин. Дискомфорт за грудиной, внезапная слабость, холодный пот, ощущение перебоев в сердце или необъяснимая одышка могут быть признаками ишемии миокарда. Врач также предостерег от несоблюдения водного баланса.

Дефицит жидкости сгущает кровь, повышая риск тромбообразования. Но и избыточное потребление воды за раз создает лишнюю объемную нагрузку на сердце. Пить нужно небольшими порциями по 100–150 миллилитров каждые 15–20 минут, — призвал Кокин.

Другой опасной ошибкой он назвал резкую остановку на пике спортивной нагрузки. Во время активного движения мышцы ног работают как насос, помогая крови подниматься к сердцу. При резкой остановке этот механизм отключается, сосуды остаются расширенными, давление падает, что грозит постнагрузочной гипотензией и обмороком, пояснил врач. По его словам, чтобы этого избежать, необходима заминка: пять-семь минут спокойной ходьбы или легкой растяжки.

Ранее терапевт и иммунолог Ирина Ярцева заявила, что внезапные боли в сердце у молодых людей часто возникают из-за тревожности. По ее словам, крайне маловероятно, что такой симптом может привести к летальному исходу.

Здоровье
кардиологи
тренировки
врачи
