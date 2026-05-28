Мужчина набросился с ножом на посетителей вокзала и ранил трех человек Мужчина ранил ножом трех человек на вокзале города Винтертур в Швейцарии

Вооруженный ножом мужчина напал на прохожих на вокзале города Винтертур на севере Швейцарии, сообщает газета Tages-Anzeiger со ссылкой на представителя полиции кантона Цюрих. По информации источника, три человека получили ранения разной степени тяжести.

Отмечается, что нападение произошло около 09:30 мск. Одного пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Злоумышленника удалось задержать, им оказался 31-летний швейцарец. Мотивы преступления пока неясны. По словам очевидцев, мужчина бегал по подземному переходу, выкрикивая религиозные лозунги.

