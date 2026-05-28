28 мая 2026 в 13:12

Мужчина набросился с ножом на посетителей вокзала и ранил трех человек

Мужчина ранил ножом трех человек на вокзале города Винтертур в Швейцарии

Вооруженный ножом мужчина напал на прохожих на вокзале города Винтертур на севере Швейцарии, сообщает газета Tages-Anzeiger со ссылкой на представителя полиции кантона Цюрих. По информации источника, три человека получили ранения разной степени тяжести.

Отмечается, что нападение произошло около 09:30 мск. Одного пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Злоумышленника удалось задержать, им оказался 31-летний швейцарец. Мотивы преступления пока неясны. По словам очевидцев, мужчина бегал по подземному переходу, выкрикивая религиозные лозунги.

Ранее мужчина напал на девочку в алтайском городе Камень-на-Оби. Прохожие обратились в полицию и рассказали, что местный житель применил силу к ребенку, схватив ее за волосы. Очевидцы предположили, что мужчина мог таким образом «защищать» свою дочь после конфликта с другой девочкой.

До этого в Казани прохожий напал на 13-летнего школьника и начал его душить. Мужчина набросился на подростка, повалил его в кусты и нанес несколько ударов по голове. Ребенка удалось спасти. Нападавшего задержали и заключили под стражу, теперь ему грозит уголовное наказание.

