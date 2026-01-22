Спецпосланник президента США Стив Уиткофф (в центре) и зять главы Белого дома Джаред Кушнер во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным

«Пунктом назначения станет Москва»: самолет с Уиткоффом вылетел из Цюриха Самолет с Уиткоффом на борту вылетел из Цюриха

Самолет, на борту которого может находиться спецпосланник президента США Стив Уиткофф, вылетел из международного аэропорта Цюриха, сообщили в ТАСС со ссылкой на диспетчерскую службу воздушной гавани. По сообщениям источника, он направляется в Россию

Самолет Уиткоффа вылетел в 17:47 по местному времени (19:47 мск), как ожидается, пунктом назначения станет Москва, — уточнил собеседник агентства.

Ранее председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт и участник Изборского клуба Юрий Самонкин заявил, что российский президент Владимир Путин, Стив Уиткофф и американский предприниматель Джаред Кушнер могут обсудить на предстоящей встрече в Москве вопросы экономического сотрудничества. Он также предположил, что серьезного прорыва в вопросе урегулирования украинского кризиса ждать не стоит.

До этого Уиткофф заявил, что буквально один вопрос осталось решить для урегулирования украинского кризиса. Он добавил, что ситуация в целом разрешима. Политик также сообщил, что вечером 22 января полетит в Россию.