Уиткофф рассказал, насколько близко решение украинского конфликта Уиткофф: урегулирование по Украине свелось к решению одного вопроса

Буквально один вопрос осталось решить для урегулирования украинского конфликта, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф. По его словам, которые приводит ТАСС, ситуация в целом разрешима.

Я думаю, мы свели его (урегулирование украинского конфликта. — NEWS.ru) к одному вопросу, что значит, что она (ситуация. — NEWS.ru) разрешима, — сказал Уиткофф.

Ранее Уиткофф сообщил, что вечером 22 января полетит в Россию. О визите он рассказал на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил о намерении провести переговоры с Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Визит иностранных гостей в Москву связан с продолжением диалога по вопросам урегулирования вокруг Украины.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ранее заявил, что процесс мирного урегулирования конфликта на Украине тормозится именно из-за позиции Киева. Глава Белого дома напрямую связал эту ситуацию с президентом страны и его принципиальностью. При этом он выразил уверенность, что Россия в большей степени готова к заключению соглашения.