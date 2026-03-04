Онколог раскрыл, куда чаще всего метастазирует рак шейки матки

Рак шейки матки чаще всего метастазирует в лимфоузлы малого таза, а затем в легкие, печень и кости, заявил NEWS.ru врач-онколог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Аслан Загаштоков. По его словам, на начальных этапах заболевание распространяется преимущественно лимфогенным путем.

Рак шейки матки дает метастазы лимфогенным путем. Первым делом поражаются регионарные лимфоузлы малого таза: околоматочные, подвздошные, запирательные. Затем по мере прогрессирования раковые клетки попадают в кровоток и дают отдаленные метастазы в легкие, печень, кости и яичники. Поражение легких часто проявляется кашлем и одышкой, — пояснил Загаштоков.

