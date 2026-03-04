Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 марта 2026 в 06:20

Онколог раскрыл, куда чаще всего метастазирует рак шейки матки

Онколог Загаштоков: рак шейки матки метастазирует в лимфоузлы и легкие

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Рак шейки матки чаще всего метастазирует в лимфоузлы малого таза, а затем в легкие, печень и кости, заявил NEWS.ru врач-онколог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Аслан Загаштоков. По его словам, на начальных этапах заболевание распространяется преимущественно лимфогенным путем.

Рак шейки матки дает метастазы лимфогенным путем. Первым делом поражаются регионарные лимфоузлы малого таза: околоматочные, подвздошные, запирательные. Затем по мере прогрессирования раковые клетки попадают в кровоток и дают отдаленные метастазы в легкие, печень, кости и яичники. Поражение легких часто проявляется кашлем и одышкой, — пояснил Загаштоков.

Ранее ученые Первого МГМУ имени И. М. Сеченова и НИИ фундаментальной и клинической иммунологии из Новосибирска сообщили, что генетически модифицированные Т-клетки способны эффективно подавлять рост HER2-позитивных опухолей, включая рак молочной железы и желудка. Исследования российских специалистов находятся на стадии доклинических испытаний.

заболевания
врачи
онкологи
здоровье
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дерматолог ответила, при каком диагнозе противопоказано фотоомоложение
«Меня повязали»: украинку выдворили с Бали за антироссийскую акцию
Создатель ЕГЭ указал на опасность отмены экзамена
Тренер рассказала, как начать ходить с пользой для здоровья
«Не обошлось без последствий»: десятки БПЛА налетели на Ростовскую область
Назван неочевидный продукт, снижающий уровень холестерина
Составлен список стран, где россияне могут отдохнуть вместо ОАЭ
ВС России приготовили в Сумской области ловушку для ВСУ
ВСУ проиграли $3 млн в виде дорогостоящей техники
Онколог раскрыл, куда чаще всего метастазирует рак шейки матки
Нутрициолог рассказала, кому стоит отказаться от кукурузной крупы
Минтруд к 2027 году сократит «неженский» список профессий
Дроны-камикадзе ударили по электропоезду под Брянском
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 4 марта
Гинеколог рассказала, какие анализы пациенткам пытаются продать под шумок
Три российских аэропорта «захлопнулись» для пролета самолетов
Мирошник увидел влияние спецоперации США в Иране на украинский конфликт
Названы безопасные средства для дезинфекции детских игрушек
ВСУ атаковали Донецк новейшим дроном США
Названы продукты, которые повышают риск развития инсульта
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.