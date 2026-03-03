Медики спасли рязанца с аденомой предстательной железы

Сотрудники Рязанской городской поликлиники №2 спасли 58-летнего мужчину с аденомой предстательной железы, пишет «МК в Рязани» со ссылкой на Минздрав РФ. Россиянин обратился к медикам с жалобами на боль в паховой области и учащенное ночное мочеиспускание. От этих симптомов мужчина страдал последние полгода.

В ходе обследований у пациента выявили увеличение предстательной железы. Кроме того, врачи обнаружили повышенный уровень простатического специфического антигена.

Онколог провел мужчине биопсию. Она подтвердила доброкачественный онкологический процесс на ранней стадии. Благодаря плановому и оперативному лечению, состояние пациента улучшилось.

Ранее медики из двух регионов спасли 70-летнего жителя Находки с расслоением аорты на всем ее протяжении. Ключевой этап операции прошел в Хабаровске на остановленном сердце, так как стенка брюшного отдела сосуда была на грани полного разрыва.