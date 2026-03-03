Картины «Псково-Печерский монастырь» (Николай Рерих, 1907 г., бумага, смешанная техника) (слева) и «Натюрморт с листьями и кувшином» (Наталия Гончарова, середина 1930-х — начало 1950-х, холст, масло)

Суд встал на сторону России в споре за 272 произведения Рерихов Суд удовлетворил иск о признании права собственности России на работы Рерихов

Столичный суд вынес решение по иску прокуратуры о передаче в собственность государства 272 произведений художника Николая Рериха и его сыновей, сообщает ТАСС. Данные произведения ранее принадлежали «Международному центру Рерихов».

Исковое заявление прокуратуры города Москвы к Международной общественной организации «Международный центр Рерихов» удовлетворить, — огласил судья

В состав коллекции вошли картины, рисунки, а также предметы из мемориального фонда. В ходе судебных прений представители прокуратуры настаивали на необходимости изъятия картин в пользу государства, чтобы сделать их доступными для широкой публики. Ответчик возражал, указывая, что музейная деятельность центра была направлена на достижение именно этих целей на протяжении всей его работы.

В июле 2025 года Останкинский районный суд Москвы постановил признать данные художественные произведения бесхозяйным имуществом и обратить их в госсобственность. Однако «Международный центр Рерихов» подал апелляцию, заявив, что выступает законным владельцем картин, но не был привлечен к разбирательству в суде первой инстанции. В феврале 2026 года Мосгорсуд отменил предыдущее решение.

