ЦАХАЛ объявил о «крупномасштабной» бомбежке Ирана Армия Израиля сообщила о новой волне ударов по Ирану

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что начинает новую волну ударов по правительственным целям в Тегеране. Как сообщила пресс-служба военных, речь на этот раз идет о «крупномасштабной атаке».

Армия обороны Израиля начала наносить удары по <...> целям иранского режима в Тегеране. Дополнительные подробности будут сообщены позже, — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе ЦАХАЛ сообщили, что высокопоставленного представителя сил «Кудс» (подразделение спецназначения КСИР) Резу Хазаи ликвидировали в Бейруте накануне, 2 марта. Он отвечал за усиление военного потенциала движения «Хезболла». Убитый член КСИР также руководил штабом Ливанского корпуса организации.

До этого сообщалось, что «Хезболла» атаковала с помощью беспилотников авиабазу, расположенную на севере Израиля. В заявлении проиранской группировки уточнялось, что атаке подверглись радиолокационные объекты и диспетчерские пункты, находящиеся на территории базы Рамат-Давид.

Прежде израильские военные начали новую серию атак на правительственные объекты в Тегеране. Вскоре после этого в разных районах иранской столицы раздались взрывы, однако представители Ирана не объяснили их причину.