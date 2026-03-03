Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 марта 2026 в 11:48

Израиль объявил о ликвидации высокопоставленного члена КСИР в Бейруте

ЦАХАЛ сообщил о ликвидации высокопоставленного члена КСИР Хазаи в Бейруте

Фото: Bilal Jawich/XinHua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Высокопоставленного представителя сил «Кудс» (подразделение спецназначения Корпуса стражей исламской революции, КСИР) Резу Хазаи ликвидировали в Бейруте накануне, 2 марта, сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Он отвечал за усиление военного потенциала движения «Хезболла». Убитый член КСИР также руководил штабом Ливанского корпуса организации.

Вчера военно-морские силы атаковали в Бейруте и ликвидировали Резу Хазаи, ответственного за укрепление военного потенциала «Хезболлах» от имени сил «Кудс», который также являлся начальником штаба Ливанского корпуса этого формирования, — говорится в заявлении.

Ранее в ЦАХАЛ подтвердили заход войск в южный Ливан. Армия уже заняла несколько контрольных позиций. Израильские военнослужащие действуют в рамках усиления обороны страны на северном фронте.

До этого армия Израиля нанесла две одновременные серии ударов по Ирану и Ливану. Войска атаковали военные объекты, принадлежащие «иранскому террористическому режиму» и организации «Хезболла».

Израиль
ЦАХАЛ
Ливан
Бейрут
Ближний Восток
конфликты
войны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Цены на нефть подскочили на фоне конфликта на Ближнем Востоке
Звезда «Уральских пельменей» застряла на курорте из-за «золотых» билетов
МВФ аккуратно намекнул на кризис из-за ситуации на Ближнем Востоке
БПЛА ударили по топливным резервуарам в Омане
Почему не работает Telegram сегодня, 3 марта: замедление, когда заблокируют
Венгрия обвинила Украину в срыве транзита нефти из-за политики
Раскрыто, добьется ли россиянка извинений после скандала в аэропорту Турции
Ведущий дело российского археолога польский судья принял внезапное решение
«Начало конца»: эксперт заявил, что война в Иране опаснее ядерной
Юрист рассказал, как изменился статус криптовалюты в России
Удары Ирана и Израиля: новости 3 марта, потери США, похороны школьниц
Минобороны России подтвердило освобождение Бобылевки в Сумской области
Макаров прокомментировал отмену концертов Щербакова
СК ответил на слухи об обнаружении тел Усольцевых
Раскрыта истинная причина атак Ирана на нефтяные и газовые объекты
Героическая собака пропала после спасения детей из пожара в Подмосковье
Адвокат дал советы, как правильно проверить квартиру перед покупкой
Почему не работает WhatsApp 3 марта: где сбои в РФ, будет ли разблокирован
Полеты возобновились между Россией и четырьмя странами Ближнего Востока
Белый дом не знает, кем заменить убитого лидера Ирана
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.