Израиль объявил о ликвидации высокопоставленного члена КСИР в Бейруте

Высокопоставленного представителя сил «Кудс» (подразделение спецназначения Корпуса стражей исламской революции, КСИР) Резу Хазаи ликвидировали в Бейруте накануне, 2 марта, сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Он отвечал за усиление военного потенциала движения «Хезболла». Убитый член КСИР также руководил штабом Ливанского корпуса организации.
Вчера военно-морские силы атаковали в Бейруте и ликвидировали Резу Хазаи, ответственного за укрепление военного потенциала «Хезболлах» от имени сил «Кудс», который также являлся начальником штаба Ливанского корпуса этого формирования, — говорится в заявлении.
Ранее в ЦАХАЛ подтвердили заход войск в южный Ливан. Армия уже заняла несколько контрольных позиций. Израильские военнослужащие действуют в рамках усиления обороны страны на северном фронте.
До этого армия Израиля нанесла две одновременные серии ударов по Ирану и Ливану. Войска атаковали военные объекты, принадлежащие «иранскому террористическому режиму» и организации «Хезболла».