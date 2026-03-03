«Он не хочет слабый доллар»: в Израиле испугались возможного решения Трампа Al-Monitor: в Израиле опасаются, что Трамп прекратит удары по Ирану

Израильские чиновники боятся, что президент США Дональд Трамп примет решение о свертывании военной кампании против Ирана, сообщил портал Al-Monitor со ссылкой на источники. Причиной таких опасений стали возможные экономические последствия, в частности, подорожание нефти.

Трамп сосредоточен на фондовом рынке. Он не хочет слабый доллар, он не хочет дорогие товары, — отметили информаторы.

К тому же, по их словам, у главы Белого дома нет широкой общественной поддержки в вопросе войны с Ираном, что делает его положение еще более уязвимым. Совокупность этих факторов, по мнению собеседников издания, может серьезно осложнить для американского лидера возможность продолжать боевые действия.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков выразил мнение, что ближневосточный конфликт спровоцирует рост спроса на российскую нефть. Специалист считает, что это позволит пополнить бюджет страны за счет повышения цен на экспорт сырья.

До этого военный эксперт Андрей Марочко заявил, что новые витки напряженности в отношениях с Ираном способны спровоцировать серьезные внутриполитические последствия для Трампа, вплоть до запуска процедуры импичмента. По его словам, текущая ситуация вызывает беспокойство даже внутри самих США.