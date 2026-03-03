Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 марта 2026 в 12:09

«Он не хочет слабый доллар»: в Израиле испугались возможного решения Трампа

Al-Monitor: в Израиле опасаются, что Трамп прекратит удары по Ирану

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Израильские чиновники боятся, что президент США Дональд Трамп примет решение о свертывании военной кампании против Ирана, сообщил портал Al-Monitor со ссылкой на источники. Причиной таких опасений стали возможные экономические последствия, в частности, подорожание нефти.

Трамп сосредоточен на фондовом рынке. Он не хочет слабый доллар, он не хочет дорогие товары, — отметили информаторы.

К тому же, по их словам, у главы Белого дома нет широкой общественной поддержки в вопросе войны с Ираном, что делает его положение еще более уязвимым. Совокупность этих факторов, по мнению собеседников издания, может серьезно осложнить для американского лидера возможность продолжать боевые действия.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков выразил мнение, что ближневосточный конфликт спровоцирует рост спроса на российскую нефть. Специалист считает, что это позволит пополнить бюджет страны за счет повышения цен на экспорт сырья.

До этого военный эксперт Андрей Марочко заявил, что новые витки напряженности в отношениях с Ираном способны спровоцировать серьезные внутриполитические последствия для Трампа, вплоть до запуска процедуры импичмента. По его словам, текущая ситуация вызывает беспокойство даже внутри самих США.

Дональд Трамп
США
Иран
Израиль
нефть
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Цены на нефть подскочили на фоне конфликта на Ближнем Востоке
Звезда «Уральских пельменей» застряла на курорте из-за «золотых» билетов
МВФ аккуратно намекнул на кризис из-за ситуации на Ближнем Востоке
БПЛА ударили по топливным резервуарам в Омане
Почему не работает Telegram сегодня, 3 марта: замедление, когда заблокируют
Венгрия обвинила Украину в срыве транзита нефти из-за политики
Раскрыто, добьется ли россиянка извинений после скандала в аэропорту Турции
Ведущий дело российского археолога польский судья принял внезапное решение
«Начало конца»: эксперт заявил, что война в Иране опаснее ядерной
Юрист рассказал, как изменился статус криптовалюты в России
Удары Ирана и Израиля: новости 3 марта, потери США, похороны школьниц
Минобороны России подтвердило освобождение Бобылевки в Сумской области
Макаров прокомментировал отмену концертов Щербакова
СК ответил на слухи об обнаружении тел Усольцевых
Раскрыта истинная причина атак Ирана на нефтяные и газовые объекты
Героическая собака пропала после спасения детей из пожара в Подмосковье
Адвокат дал советы, как правильно проверить квартиру перед покупкой
Почему не работает WhatsApp 3 марта: где сбои в РФ, будет ли разблокирован
Полеты возобновились между Россией и четырьмя странами Ближнего Востока
Белый дом не знает, кем заменить убитого лидера Ирана
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.