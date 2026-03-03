Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 10:27

Стало известно, в какие неприятности может загнать себя Трамп из-за Ирана

Военэксперт Марочко: Трампу могут объявить импичмент из-за конфликта с Ираном

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP / AdMedia/Global Look Press
Новые витки напряженности в отношениях с Ираном способны спровоцировать серьезные внутриполитические последствия для главы Белого дома Дональда Трампа, вплоть до запуска процедуры импичмента, заявил NEWS.ru военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, текущая ситуация вызывает беспокойство даже внутри самих Соединенных Штатов и может стать триггером для политических оппонентов президента.

Видно, что выражен ряд озабоченностей [вокруг ситуации с Ираном] даже в самих Соединенных Штатах. Естественно, это может послужить триггером, вплоть до того, что будут объявлять импичмент Трампу его политические соперники. В ближайшее время еще и избирательная кампания начнется. Это все может выйти боком для главы Белого дома, — пояснил Марочко.

Ранее Трамп пообещал раскрыть, кто на самом деле контролирует Иран. По словам американского лидера, это произойдет уже «очень скоро».

До этого сообщалось, что Трамп, позиционировавший себя как «антивоенный кандидат», установил рекорд по количеству военных операций. При его президентстве Соединенные Штаты нанесли удары по семи государствам, три из которых — Иран, Нигерия и Венесуэла — ранее никогда не были целями американских военных.

США
Иран
импичменты
Дональд Трамп
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
