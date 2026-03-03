Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 11:50

Политолог предрек Украине незавидную судьбу после завершения СВО

Политолог Светов: Киеву придется расплачиваться с Западом полезными ископаемыми

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
Украине предстоит отдать Западу свои природные ресурсы для погашения кредитов после завершения конфликта с Россией, заявил NEWS.ru политолог Юрий Светов. По его словам, соглашение о редкоземельных металлах, достигнутое между Киевом и Вашингтоном, стало отправной точкой будущей расплаты.

Украина расплатится за свои кредиты тем, что в оставшейся от нее суверенной части будут хозяйничать другие корпорации, в частности американские инвестиционные фонды. Знаменитый план о редкоземах, подписанный с США, будет одним из ключевых факторов расплаты Киева. Все выплаты и наросшие на них проценты будут обменены на полезные ископаемые. Украинская земля действительно богата ими. Просто остро стоит вопрос их добычи. Украину никому не будет жалко, с ней можно будет делать все что угодно, — высказался Светов.

Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что страна получила первый транш по кредитной программе Международного валютного фонда в размере $8,1 млрд (625 млрд рублей). По ее словам, Киеву направили $1,5 млрд (115 млрд рублей).

Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Александрина Гуловская
А. Гуловская
