Украине предстоит отдать Западу свои природные ресурсы для погашения кредитов после завершения конфликта с Россией, заявил NEWS.ru политолог Юрий Светов. По его словам, соглашение о редкоземельных металлах, достигнутое между Киевом и Вашингтоном, стало отправной точкой будущей расплаты.

Украина расплатится за свои кредиты тем, что в оставшейся от нее суверенной части будут хозяйничать другие корпорации, в частности американские инвестиционные фонды. Знаменитый план о редкоземах, подписанный с США, будет одним из ключевых факторов расплаты Киева. Все выплаты и наросшие на них проценты будут обменены на полезные ископаемые. Украинская земля действительно богата ими. Просто остро стоит вопрос их добычи. Украину никому не будет жалко, с ней можно будет делать все что угодно, — высказался Светов.

Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что страна получила первый транш по кредитной программе Международного валютного фонда в размере $8,1 млрд (625 млрд рублей). По ее словам, Киеву направили $1,5 млрд (115 млрд рублей).