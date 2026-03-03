Россиянам напомнили, как эффективно бороться с метеозависимостью

Людям, склонным к метеозависимости, следует строго соблюдать режим сна и придерживаться стабильного распорядка дня, заявила «Вечерней Москве» нутрициолог Ирина Ефимова. Это позволит укрепить иммунитет и нормализовать работу нервной системы. Специалист также посоветовала не забывать о физической активности, в том числе пеших прогулках, плавании и растяжке. Это улучшит состояние сосудов.

В период геомагнитной активности нужна комплексная поддержка организма. Особое внимание стоит уделить питанию сосудов и нервной системы. В этом могут помочь растительные адаптогены и важнейшие микроэлементы, такие как фолиевая кислота, которая играет ключевую роль в регуляции сосудистого тонуса и защите клеток от стресса. Прием так называемого витамина B9 нужно обязательно согласовать с врачом, — посоветовала Ефимова.

Она также порекомендовала метеозависимым людям принимать контрастный душ. Эта процедура улучшит тонус сосудов. Наконец, в период перепадов температур крайне важен здоровый рацион. В частности, лучше отказаться от тяжелой пищи, алкоголя и продуктов с кофеином.

Ранее терапевт Евгений Тарасов заявила, что справиться с метеозависимостью можно с помощью налаженного режима. Врач объяснил, что дефицит сна и физической активности делает организм более восприимчивым к метеорологическим изменениям.