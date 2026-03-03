Названа официальная причина смерти звезды «Эйфории»

Звезда сериала «Эйфория» Эрик Дэйн скончался из-за амиотрофического склероза, сообщает People. Актер сам признавался в этом диагнозе. Ему было 53 года.

Ранее стало известно, что Дэйн провел последние дни жизни в окружении родных и близких. Несмотря на болезнь, актер продолжал сниматься в заключительном сезоне «Эйфории».

До этого сообщалось, что актер Алексей Маклаков, известный по роли прапорщика Шматко в сериале «Солдаты», вынужден сократить съемочный график из-за проблем со здоровьем. По информации источника, артист обратился к врачам с жалобами на сильную боль и онемение ног. Однако супруга актера Анна Романцева заявила, что артист полностью здоров, а информация о проблемах с ногами не соответствует действительности.

В свою очередь, супруга Брюса Уиллиса Эмма Хеминг рассказала, что голливудский актер продолжает узнавать родных, но не отдает себе отчета в наличии у него деменции. По словам жены артиста, у «крепкого орешка» диагностирована анозогнозия — состояние, при котором пораженный лобно-височной деменцией мозг утрачивает способность здраво воспринимать собственные нарушения, что является физиологическим изменением, а не психологическим отрицанием болезни.