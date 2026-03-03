Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 марта 2026 в 14:23

Названа официальная причина смерти звезды «Эйфории»

People: актер Эрик Дэйн скончался из-за амиотрофического склероза

Эрик Дэйн Эрик Дэйн Фото: Billy Bennight/AdMedia/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Звезда сериала «Эйфория» Эрик Дэйн скончался из-за амиотрофического склероза, сообщает People. Актер сам признавался в этом диагнозе. Ему было 53 года.

Ранее стало известно, что Дэйн провел последние дни жизни в окружении родных и близких. Несмотря на болезнь, актер продолжал сниматься в заключительном сезоне «Эйфории».

До этого сообщалось, что актер Алексей Маклаков, известный по роли прапорщика Шматко в сериале «Солдаты», вынужден сократить съемочный график из-за проблем со здоровьем. По информации источника, артист обратился к врачам с жалобами на сильную боль и онемение ног. Однако супруга актера Анна Романцева заявила, что артист полностью здоров, а информация о проблемах с ногами не соответствует действительности.

В свою очередь, супруга Брюса Уиллиса Эмма Хеминг рассказала, что голливудский актер продолжает узнавать родных, но не отдает себе отчета в наличии у него деменции. По словам жены артиста, у «крепкого орешка» диагностирована анозогнозия — состояние, при котором пораженный лобно-височной деменцией мозг утрачивает способность здраво воспринимать собственные нарушения, что является физиологическим изменением, а не психологическим отрицанием болезни.

кино
актеры
смерти
болезни
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стала известна причина отсутствия у умершего драматурга Коляды жены и детей
В Сочи произошло землетрясение
Белый дом уличили в манипуляциях по ядерному вопросу перед атакой на Иран
Апокалипсис в Тегеране после новых взрывов сняли на видео
Экс-депутат показал язык судье и отправился в колонию
«Есть шанс»: экс-нардеп об ускорении СВО из-за конфликта на Ближнем Востоке
Турэксперт призвала россиян не отдыхать на Шри-Ланке
Викинга аномальных размеров нашли в Великобритании
Женщина потребовала моральную компенсацию за лишние 12 дней в колонии
Столица Ирана сотряслась от взрывов
В окружении Тарантино ответили на слухи о его гибели в Израиле
Нового министра обороны Ирана ликвидировали спустя сутки после назначения
Психолог назвала неочевидный фактор низкой самооценки
В США назвали четыре цели Трампа в войне с Ираном
Европолитики попросили у Украины доступ к «Дружбе»
Полковник поставил точку в споре о сроках освобождения Сум
Билеты на концерты комика Алексея Щербакова исчезли из продажи
«Это будет не Вьетнам»: Пушков оценил вероятность сухопутной войны в Иране
Большунов заявил о предложениях сменить гражданство ради Олимпиады
Самолет Москва — Паттайя вспыхнул в небе на глазах у пассажиров
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.