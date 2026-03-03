Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 15:18

Нового министра обороны Ирана ликвидировали спустя сутки после назначения

Нового министра обороны Ирана устранили во время удара по зданию администрации президента, передает израильский 12-й телеканал. Генерала Маджида Ибн Аль-Резы ликвидировали спустя сутки после назначения на пост исполняющего обязанности главы ведомства. Подробностей о его убийстве, как и официальных заявлений нет.

Ранее Корпус стражей Исламской революции Ирана подтвердил гибель министра обороны Ирана Азиза Насирзаде и назвал его смерть мученической. Представители иранской армии отметили, что его смерть поспособствует укреплению оборонных программ и углубит стратегическую волю страны.

До этого сообщалось, что Высшее военное руководство Ирана погибло при атаке на Совет обороны. В списке жертв оказались начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Абдулрахим Мусави, Азизе Насирзаде и главнокомандующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) Мохаммад Пакпур. Также стало известно о смерти советника верховного лидера Ирана Али Шамхани. МИД Ирана выразил соболезнования в связи с гибелью четырех высокопоставленных военных.

Иран
министры
смерти
Ближний Восток
