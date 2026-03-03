Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 марта 2026 в 16:50

Ученые раскрыли, чем опасен редкий секс

Nature: редкий секс повышает риск появления проблем с сердцем

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Редкий секс повышает риск появления проблем с сердцем, говорится в исследовании, опубликованном Nature. Ученые заявили, что «полезная» норма — один-два раза в неделю.

По мнению исследователей, частота половых актов напрямую связана с вероятностью сердечно-сосудистых заболеваний и общей смертностью. Те, кто занимаются сексом всего раз в месяц, получают проблемы с сердцем на 60% чаще.

Ранее сообщалось, что пандемия COVID-19 способствовала росту венерических заболеваний из-за увеличения онлайн-знакомств и распространения препаратов доконтактной профилактики ВИЧ — PrEP. Как рассказала уролог, сексолог Екатерина Макарова, PrEP защищает только от ВИЧ, но не предотвращает заражения сифилисом, гонореей, хламидиозом и другими инфекциями.

До этого врач общей практики Елена Павлова заявила, что частое употребление фастфуда и соленых продуктов может ухудшить мужскую потенцию. По ее словам, для поддержания нормальной репродуктивной функции и оптимального уровня тестостерона важно следить за своим рационом.

врачи
болезни
секс
профилактика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Статс-секретарь Минобороны раскрыла, кто есть герои современности
Ван И обвинил США в обесценивании прогресса на переговорах с Ираном
Ребенок из Краснодара получил лекарство за 245 млн рублей
ЦАХАЛ объявил о «крупномасштабной» бомбежке Ирана
Волочкова обратилась к Славе после обвинений фанатов в пьянстве
Психолог назвала идеальный подарок на 8 Марта
Евросоюз шокировало одно последствие конфликта на Ближнем Востоке
В Госдуме объяснили, как изменились правила бронирования в гостиницах
Атакован офис совета экспертов, выбирающего лидера Ирана
Психолог перечислила худшие подарки на 8 Марта
Нефть, газ, развал ЕС: как повлияет на РФ Иранский кризис — плюсы и минусы
В Росатоме сообщили о потере связи с «ядерными властями» Ирана
Ближний Восток оставил Украину без защиты: новости СВО на вечер 3 марта
Названа неочевидная взаимосвязь между Украиной и Мексикой
Повторные толчки зафиксировали недалеко от побережья Сочи
Крупнейшее нефтяное месторождение Ирака остановило работу
Авария с возгоранием «Газели» и «Жигулей» на МКАД попала на видео
Россиянам рассказали о самых интересных астрономических явлениях 2026 года
Обвиняемых в покушении на генерала Алексеева признали террористами
Психолог объяснила, как правильно выбрать подарок на 8 Марта
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.