Ученые раскрыли, чем опасен редкий секс

Редкий секс повышает риск появления проблем с сердцем, говорится в исследовании, опубликованном Nature. Ученые заявили, что «полезная» норма — один-два раза в неделю.

По мнению исследователей, частота половых актов напрямую связана с вероятностью сердечно-сосудистых заболеваний и общей смертностью. Те, кто занимаются сексом всего раз в месяц, получают проблемы с сердцем на 60% чаще.

