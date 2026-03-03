Известный американский университет стал нежелательным в России Калифорнийский университет в Беркли признали нежелательной организацией в России

Министерство юстиции России внесло Калифорнийский университет в Беркли в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. Отмечается, что Генпрокуратура приняла решение о признании деятельности вуза нежелательной 16 февраля 2026 года.

University of California, Berkeley (Калифорнийский университет в Беркли), США, — говорится в перечне.

