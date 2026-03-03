Зимняя Олимпиада — 2026
Известный американский университет стал нежелательным в России

Калифорнийский университет в Беркли признали нежелательной организацией в России

Министерство юстиции России внесло Калифорнийский университет в Беркли в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. Отмечается, что Генпрокуратура приняла решение о признании деятельности вуза нежелательной 16 февраля 2026 года.

University of California, Berkeley (Калифорнийский университет в Беркли), США, — говорится в перечне.

Ранее сообщалось, что политолога Екатерину Шульман (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) заочно приговорили к одному году лишения свободы в ИК общего режима. Также ей запретили публиковать что-либо в интернете в течение трех лет. Приговор касается дела об уклонении от исполнения обязанностей иноагента.

До этого стало известно, что в суд направили уголовное дело против рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Музыкант дважды привлекался к административной ответственности, но продолжил публиковать материалы в соцсетях без обязательного указания на свой статус.

