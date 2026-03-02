Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 17:22

Суд вынес приговор Шульман

Шульман заочно приговорили к одному году лишения свободы

Екатерина Шульман Екатерина Шульман Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»
Политолога Екатерину Шульман (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) заочно приговорили к одному году лишения свободы с отбыванием наказания в ИК общего режима, передает пресс-служба московской прокуратуры. Также в ее отношении ввели запрет на размещение информации в Сети сроком на три года. Речь идет о приговоре по делу об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных российским законодательством об иностранных агентах.

С учетом позиции государственного обвинителя Мещанской межрайонной прокуратуры суд заочно приговорил Шульман к 1 году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — сказано в сообщении.

До этого прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Шульман. Ей заочно предъявили обвинение в уклонении от обязанностей, предусмотренных законом об иностранных агентах.

15 апреля 2022 года Минюст РФ внес Шульман в реестр иноагентов. Она неоднократно получала штрафы за нарушение правил деятельности иноагента. Кроме того, на нее был составлен протокол по ст. 20.33. КоАП РФ.

Екатерина Шульман
политологи
приговоры
суды
иноагенты
