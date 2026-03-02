На сегодняшний день Калининградская область является одним из самых уязвимых субъектов России с точки зрения безопасности, такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров на расширенном заседании комитета, посвященном ситуации в области. Он объяснил это тем, что западные страны постоянно пытаются усложнить обстановку в регионе.

Калининградская область является одним из самых уязвимых субъектов Российской Федерации с точки зрения вопросов безопасности. С 2022 года страны НАТО и Евросоюза проводят последовательную политику на осложнение ситуации в регионе и формирование условий для его блокады от остальной части России, — сказал Джабаров.

Ранее сенатор напомнил, что инициатором передачи Киеву ядерного оружия является Лондон. Джабаров назвал Великобританию «мастерицей грязных дел». Он выразил уверенность, что европейские столицы сделают все возможное, чтобы скрыть эти планы как от своих граждан, так и от соседей.