Таможенники задержали иностранца, который вез в Россию деньги ФТС: калининградские таможенники нашли у немца валюту на 4,79 млн рублей

Калининградские таможенники пресекли контрабанду наличных евро и рублей, сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы. Сумма, эквивалентная 4,79 млн рублей, была обнаружена в автомобиле гражданина Германии, прибывшего в Россию из Польши.

В пункте пропуска Мамоново-2 калининградские таможенники предотвратили незаконное перемещение наличной валюты в особо крупном размере. Наличные евро и рубли в общей сумме более $60 тыс. были обнаружены у 69-летнего гражданина Германии, прибывшего в Россию из Польши на легковом автомобиле, - говорится в сообщении.

Без декларирования можно ввозить только $10 тыс.(780 тыс. рублей). Остальные средства у контрабандиста были изъяты.

Ранее сотрудники Казанского почтового таможенного поста пресекли ввоз 30 килограммов радиоактивных заготовок для бижутерии, прибывших в посылках из Китая на имя жительницы Санкт-Петербурга. Уровень гамма-излучения в 235 пакетах с разноцветными бусинами превышал норму более чем в 15 раз.

До этого сотрудники УФСБ задержали жителя Петербурга за отправку бронепластины в Белоруссию. Изделие относится к продукции двойного назначения.