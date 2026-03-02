Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 14:38

Губин рассказал о «позорище» на российской эстраде

Губин назвал позором выступление Сергея Жукова

Андрей Губин Андрей Губин Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Выступление лидера группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова было позором, заявил в интервью Ксении Собчак певец и композитор Андрей Губин. Артист подверг критике манеру исполнения коллеги и поставил под сомнение его профессиональные качества.

Шепелявый Сережа Жуков прыгает по сцене и кричит «Привет, девценки!». Это что, не позор? Это позорище!сказал Губин.

По его мнению, артист не должен выходить на сцену с подобным дефектом. Губин отметил, что Жуков провел концерт на стадионе Лужники, собрав десятки тысяч зрителей, и массовая аудитория приняла выступление без критики. Музыкант добавил, что «в 90-х такого не было».

Ранее Губин заявил, что может вернуться к концертной жизни, если состояние здоровья ему позволит. Он добавил, что пока не способен на серьезные отношения. Артист страдает от редкой болезни нервной системы. Губин анонсировал создание трех новых песен, хотя их выпуск временно приостановлен в ожидании благоприятного момента для презентации. Музыкант подтвердил желание возобновления концертной деятельности.

До этого Губин признался, что слишком самокритичен, но старается работать над собой. По словам знаменитости, похожий сложный период, во время которого самокопание не давало покоя, уже проходил, и он длился пять — семь лет. Губин также рассказал о здоровье. По его словам, в последнее время он чувствует себя бодрым и энергичным. Артист добавил, что продолжает писать песни и даже планирует выйти на сцену.

Андрей Губин
Сергей Жуков
Руки вверх
музыканты
певцы
