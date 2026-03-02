«Где свобода слова?»: Захарова раскритиковала Запад из-за атаки на офис RT

Заявления западных стран о приверженности принципам свободы слова и безопасности представителей СМИ не соответствуют их действиям, написала в своем Telegram-канале представитель МИД России Мария Захарова. Так дипломат прокомментировал атаку на офис RT в Иране.

Офис RT в Иране частично пострадал в результате обстрелов Израиля и США. Может наконец проснутся все эти наплодившиеся последние десятилетия органы по защите журналистов и хоть пару строчек из себя выдавят?! — написала Захарова.

Дипломат задалась вопросом, где сейчас находится «хваленая Западом» безопасность представителей СМИ и свобода слова. По ее словам, в последние годы журналистов систематически убивают в тех точках земного шара, где творят бесчинства «Запад и его вассалы».

Делается это намеренно — чтобы мир не видел правды, не знал о преступлениях «прекрасного сада» и его пресмыкающихся обитателях, — заключила Захарова.

Ранее МИД России распространил заявление, в котором назвал атаки на гражданские объекты как на территории Ирана, так и в других арабских государствах недопустимыми. В ведомстве призвали исключить все подобные удары. По мнению российских дипломатов, США и Израиль стремятся к смене режима в Иране, используя для этого различные методы, включая убийства руководства страны. Кроме того, Вашингтон и Тель-Авив пытаются сорвать процесс нормализации отношений между Ираном и арабскими соседями.