Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 15:39

«Где свобода слова?»: Захарова раскритиковала Запад из-за атаки на офис RT

Захарова обвинила Запад в игнорировании атак на журналистов

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Заявления западных стран о приверженности принципам свободы слова и безопасности представителей СМИ не соответствуют их действиям, написала в своем Telegram-канале представитель МИД России Мария Захарова. Так дипломат прокомментировал атаку на офис RT в Иране.

Офис RT в Иране частично пострадал в результате обстрелов Израиля и США. Может наконец проснутся все эти наплодившиеся последние десятилетия органы по защите журналистов и хоть пару строчек из себя выдавят?!написала Захарова.

Дипломат задалась вопросом, где сейчас находится «хваленая Западом» безопасность представителей СМИ и свобода слова. По ее словам, в последние годы журналистов систематически убивают в тех точках земного шара, где творят бесчинства «Запад и его вассалы».

Делается это намеренно — чтобы мир не видел правды, не знал о преступлениях «прекрасного сада» и его пресмыкающихся обитателях, — заключила Захарова.

Ранее МИД России распространил заявление, в котором назвал атаки на гражданские объекты как на территории Ирана, так и в других арабских государствах недопустимыми. В ведомстве призвали исключить все подобные удары. По мнению российских дипломатов, США и Израиль стремятся к смене режима в Иране, используя для этого различные методы, включая убийства руководства страны. Кроме того, Вашингтон и Тель-Авив пытаются сорвать процесс нормализации отношений между Ираном и арабскими соседями.

МИД России
Мария Захарова
свобода слова
СМИ
Иран
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт рассказал, чем конфликт Запада с Ираном поможет России
Американские астронавты отказались от Луны
Крупнейший поставщик газа на Ближнем Востоке оказался парализован
Охранники Джабраилова в день его смерти получили жуткие СМС
Адвокат раскрыла, о чем мать Тиммы спросила Седокову после смерти сына
«Это престижно»: в ГД высказались о намерении Ирана бойкотировать ЧМ в США
В Петербурге 11-летнюю девочку спасли от влияния секты
Визажист подтвердил фанатскую теорию о «подмене» Джима Керри
Путин поговорил по телефону с королем Бахрейна на тему Ирана
Хегсет раскрыл, когда США перестанут бомбить Иран
«Он упрекал»: адвокат раскрыла последнюю переписку Тиммы и Седоковой
Житель Ленобласти до смерти избил жену рукояткой швабры
В Госдуме призвали наказать американских спортсменов из-за обстрела Ирана
Стало известно о смерти супруги иранского верховного лидера
Плющенко раскрыл, как стал тренером на самом деле
Минобороны показало кадры освобождения Дробышево
Экс-посол России опроверг слухи о массовых протестах в Иране
Евровидение, песня для Пугачевой, муж: как живет певица Юлия Самойлова
Девочка чуть не стала обедом для льва в китайском зоопарке
Застрявшим в Дубае россиянам пообещали помочь с жильем
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.