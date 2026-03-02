Захарова: работники посольства РФ в Тегеране не пострадали при обстрелах

Пострадавших среди сотрудников российского посольства в Тегеране нет, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в разговоре с РИА Новости. Речь идет о последствиях атаки на Иран со стороны США и Израиля.

До этого американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон хотел уничтожить руководство Ирана за две-три недели. Однако, по словам хозяина Белого дома, на ликвидацию ушел всего день.

Ранее президент РФ Владимир Путин, выражая соболезнования иранскому народу и коллеге Масуду Пезешкиану, заявил, что убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. По его словам, в России Хаменеи будут помнить как выдающегося государственного деятеля, внесшего огромный вклад в развитие дружественных отношений двух стран.

Также стало известно, что россиянам, выселенным из отелей в Объединенных Арабских Эмиратах, приходится спать на парковке. В Сети появились кадры, на которых видно, в каких условиях ночуют туристы. Многие постояльцы получили уведомления с требованием покинуть отели, несмотря на воздушную опасность.