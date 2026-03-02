Зимняя Олимпиада — 2026
В России стали на шаг ближе к появление первого «Села воинской доблести»

На Камчатке согласовали появление первого в России «Села воинской доблести»

На Камчатке члены комиссии по присвоению населенным пунктам края почетных званий одобрили появление в регионе первого в России «Села воинской доблести», сообщили в пресс-службе местного правительства. В Седанке более 60% мужчин участвовали или продолжают участвовать в специальной военной операции.

По словам председателя комитета семей воинов Отечества Камчатского края Надежды Гоголевой, присвоение Седанке звания «Село воинской доблести» — серьезное событие для региона. Она подчеркнула, что участие большей части мужчин в спецоперации особенно ощутимо для небольших северных сел, где традиционно высоко ценится мужской труд.

Ранее президент России Владимир Путин призвал глав регионов лично следить за помощью семьям участников СВО. По его словам, поддержка должна быть постоянной и системной.

До этого сообщалось, что ветераны СВО смогут получить до 350 тыс. рублей на открытие собственного бизнеса при поддержке фонда «Защитники Отечества». Социальный контракт позволяет не только открыть свое дело, но и пройти обучение основам предпринимательства, получить консультационное сопровождение. С 1 января 2026 года он доступен участникам СВО без учета среднедушевого дохода семьи.

