Сильное землетрясение «тряхнуло» Камчатку

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло у берегов Камчатки, говорится на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC). Эпицентр толчков зафиксировали в 235 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского.

По информации сейсмологов, очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Сведений о возможных разрушениях или пострадавших не поступало.

Ранее жители Анапы и прилегающих поселков рассказали о последствиях ночного землетрясения, которое привело к повреждениям их домов. У многих горожан потолки покрылись трещинами, со стен осыпалась штукатурка, а в подъездах многоквартирных домов начала отваливаться плитка.

Кроме того, доктор биологических наук, профессор кафедры экологии и зоологии факультета биологии и химии КФУ им. В. И. Вернадского Сергей Иванов заявил, что прошедшее в Крыму землетрясение не нанесет серьезного урона экосистеме Азовского моря. Специалист пояснил, что опасность представляют не сами подземные толчки, а их последствия, однако небольшие колебания уровня воды морская среда переносит без ущерба.