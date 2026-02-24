Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 14:17

Сильное землетрясение «тряхнуло» Камчатку

Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировали у берегов Камчатки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло у берегов Камчатки, говорится на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC). Эпицентр толчков зафиксировали в 235 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского.

По информации сейсмологов, очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Сведений о возможных разрушениях или пострадавших не поступало.

Ранее жители Анапы и прилегающих поселков рассказали о последствиях ночного землетрясения, которое привело к повреждениям их домов. У многих горожан потолки покрылись трещинами, со стен осыпалась штукатурка, а в подъездах многоквартирных домов начала отваливаться плитка.

Кроме того, доктор биологических наук, профессор кафедры экологии и зоологии факультета биологии и химии КФУ им. В. И. Вернадского Сергей Иванов заявил, что прошедшее в Крыму землетрясение не нанесет серьезного урона экосистеме Азовского моря. Специалист пояснил, что опасность представляют не сами подземные толчки, а их последствия, однако небольшие колебания уровня воды морская среда переносит без ущерба.

землетрясения
Камчатка
сейсмологи
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Олимпийский чемпион не включил Россию в число лидеров в фигурном катании
Заявление Киева о возвращении 400 «квадратов» территорий назвали фейком
Врач рассказала, из чего состоит иммунитет
Экс-игрок ЦСКА оценил шансы команды выиграть РПЛ в текущем сезоне
Снежный покров в Москве может побить рекорд 16-летней давности
Американист ответил, какое решение Трампа могло бы ускорить мир на Украине
Зеленский назвал неожиданное условие своего участия в выборах
Стало известно о возможном покушении на жизнь премьера Австралии
Элита ВДВ получила от «Калашникова» оружие будущего
Экс-игрок ЦСКА раскрыл, какое правило из Медиалиги перенес бы в футбол
Украинские дроны совершили налет на Татарстан и Черное море
Москвичей предупредили об оттепели в первые дни марта
Зеленский рассказал, в какие сроки могут пройти новые переговоры по Украине
Европарламент потерял веру в «военную победу» Украины
Стало известно, почему лидеры ЕС не позволят состояться миру на Украине
«Не подлежит пересмотру»: Матвиенко «похоронила» мечты Киева о ЯО
В ЕП назвали цирком обещание Польши поддержать Украину
Россиянка возила по городу коляску с телом ребенка и попала на видео
Сразу несколько улиц перекрыли в центре Москвы
Хинштейн рассказал, как управляет Курской областью из больницы
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.