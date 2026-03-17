17 марта 2026 в 17:20

Мощное землетрясение в Магадане сегодня, 17 марта: разрушения, жертвы

Фото: Александра Погиба/Created using Generative AI/NEWS.ru
Мощное землетрясение ощутили жители Магадана и близлежащих поселков сегодня, 17 марта, сообщил в Telegram-канале губернатор Магаданской области Сергей Носов. Что об этом известно, есть ли жертвы и разрушения?

Что известно о землетрясении в Магадане

По словам Носова, землетрясение магнитудой 5 по шкале Рихтера произошло в 45 километрах от поселка Клепка. Дальнейшие афтершоки не прогнозируются, подчеркнул он.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Магаданской области, землетрясение произошло в 22:20 (14:20 мск), сила толчков составила 5,8. Землетрясение ощущалось в Магадане и на всей территории области.

«Все службы работают в штатном режиме. Проводятся обследования жилого фонда, СЗО и объектов ЖКХ. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Оперативными группами администраций муниципальных образований и пожарно-спасательных частей проводится осмотр зданий и сооружений на предмет возможных повреждений», — говорится в сообщении.

Местные жители рассказали, что подземные толчки ощущались в течение нескольких секунд. В квартирах затряслись люстры, а с полок и шкафов начали падать посуда и книги. Некоторые горожане в страхе выбежали на улицу.

Носов дал поручение проверить все дома после землетрясения в регионе. Он добавил, что службы оценивают состояние систем жизнеобеспечения населенных пунктов.

Вид на город Магадан Вид на город Магадан Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Глава региона призвал местных жителей сохранять спокойствие. Он также посоветовал обращаться в Единую диспетчерскую службу в случае аварий. О существенных разрушениях или жертвах не сообщалось.

Где в России ранее были землетрясения

В начале марта землетрясение магнитудой 6,5 произошло у побережья Камчатки. Как сообщил региональный филиал Единой геофизической службы РАН, эпицентр подземных толчков находился на глубине почти 48 километров в 237 километрах от Петропавловска-Камчатского. До этого сообщалось о подземных толчках магнитудой 5,8.

Перед этим в Сочи произошли сразу три землетрясения за день, их ощутили жители Адлера, Дагомыса и отдыхающие на горах Красной Поляны. Магнитуда составила от 4,4 до 4,8.

СМИ писали, что два сильных землетрясения произошли в Сочи 3 марта с разницей в пять минут — в квартирах зашатались люстры и мебель. Мэр города Андрей Прошунин отмечал, что разрушений и пострадавших не было.

«Подземные толчки отчетливо ощущались в нескольких районах курорта, особенно в зданиях. По сообщениям сейсмослужбы, магнитуда составила 4,4 балла, эпицентр зарегистрирован в акватории моря в 23 км от Сочи. <...> Небольшие подземные толчки — явление, характерное для нашего региона и молодых Кавказских гор. Призываю сохранять спокойствие», — писал он.

Кавказские горы Кавказские горы Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что делать при землетрясении

Землетрясение может длиться от нескольких мгновений до нескольких суток. При землетрясении необходимо знать правило «трех шагов»: пригнуться, укрыться, держаться.

Ложитесь на пол, чтобы избежать падения от толчков. Укройтесь под прочной мебелью (столом, кроватью) или в безопасной зоне (дверной проем несущей стены), чтобы защититься от обломков и стекла. Держитесь за свое укрытие, так как землетрясение может смещать даже тяжелые предметы. Главное — сохранять спокойствие. Оставайтесь на месте, пока толчки не прекратятся.

Анастасия Яланская
А. Яланская
