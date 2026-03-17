17 марта 2026 в 16:15

Нетаньяху жив или нет? Удары Ирана, шесть пальцев, последние новости

Офис премьер-министра Израиля пытается доказать, что Биньямин Нетаньяху жив. Что произошло, откуда пошли слухи о его гибели, когда его видели в последний раз?

Откуда пошли слухи, что Нетаньяху погиб при ударе Ирана

Вечером 9 марта иранское новостное агентство Tasnim сообщило, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху мог быть убит или тяжело ранен в результате иранского ракетного удара в начале марта.

Tasnim приводит следующие аргументы: отсутствие новых видео с Нетаньяху на его официальных площадках в соцсетях — последний ролик вышел 7 марта. При этом ранее видеообращения израильского премьера публиковались практически ежедневно, иногда до трех раз в сутки.

Кроме того, 10 марта была внезапно отменена встреча Нетаньяху со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Никаких причин для отмены официально названо не было.

Слухи о гибели Нетаньяху широко распространились в соцсетях. Так, эту версию поддержал бывший американский разведчик и аналитик Скотт Риттер.

«При ударе по дому Биньямина Нетаньяху погиб его брат. Они ударили по дому ультрасионистского министра внутренней безопасности в кабинете Нетаньяху — [Итамара] Бен-Гвира. Он серьезно ранен, может не выжить», — заявил он в российском телеэфире.

Кроме того, наблюдатели обратили внимание, что сын Нетаньяху Яир также несколько дней не появлялся в соцсетях.

Попадания иранских ракет в Иерусалиме, Тель-Авиве и других городах Израиля не является чем-то необычным с начала крупномасштабного конфликта на Ближнем Востоке. Так, 17 марта СМИ сообщили, что ракеты упали в нескольких метрах от офиса Нетаньяху.

Как Израиль пытается доказать, что Нетаньяху жив

Только 12 марта последовала первая реакция на слухи о гибели Биньямина Нетаньяху. Офис премьера распространил официальное видео с выступлением Нетаньяху о текущей обстановке.

Однако результат был противоположным: пользователи обратили внимание на кадры, где у жестикулирующего Нетаньяху на короткое время будто бы появляется шестой палец на правой руке. Ошибка с числом пальцев часто встречается при генерации изображений и видео с помощью нейросетей; в результате, вопреки опровержениям, новое видео лишь подстегнуло слухи о гибели Нетаньяху в результате иранского удара.

15 марта последовало новое видео, призванное доказать, что Нетаньяху жив: якобы он в неформальной обстановке в кафе остановился выпить чашечку кофе и поболтать с помощником. Однако это видео также сочли созданным нейросетью; в ответ в Сети немедленно появилось не менее правдоподобное видео с убитым верховным лидером Ирана Али Хаменеи. Созданная Илоном Маском нейросеть Grok также объявила видео из кафе «на 100% сгенерированным нейросетью».

16 марта офис Нетаньяху опубликовал новое видео с участием премьер-министра: якобы в разгар боевых действий израильский политик прогуливается по Иерусалиму, позирует для фото с девушками и обсуждает собаку с женщиной, которая ее выгуливает. Однако и эта попытка доказать, что он жив, обернулась провалом.

«Интернет-публика обратила внимание на кольцо на левой руке Нетаньяху: кольцо то есть, то исчезает, то снова появляется. Сомнений не осталось: видео — фейк! <…> Но не стоит забывать: даже если видео действительно сгенерировано ИИ, это еще не значит, что Нетаньяху не жив», — отмечает Telegram-канал «ББ: Ближневосточный блог».

17 марта офис Нетаньяху предпринял новую попытку: поделился фотографией, на которой он с улыбкой отдает приказ об убийстве высокопоставленных иранских чиновников. Но и это фото никого не убедило.

«Фотография Биби (прозвище Нетаньяху. — NEWS.ru), опубликованная сегодня, датируется 4 февраля. На самом деле подтвердить, что Нетаньяху жив и здоров, нетрудно — ему надо лишь провести официальное мероприятие, посетить заседание правительства или совета по безопасности, встретиться с должностными лицами, словом, показать себя в публичном и рабочем поле с другими известными и узнаваемыми людьми. А не выкладывать подозрительные видосы из кафешек с признаками ИИ», — отмечает канал «Первый ближневосточный».

